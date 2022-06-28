В Армении определились с новым генпрокурором
Анна Вардапетян единогласно избрана генпрокурором Армении. Ее кандидатура была выдвинута правящей фракцией «Гражданский договор», передает «Армения сегодня».
По результатам голосования на внеочередном заседании парламента она получила 70 голосов «за».
Как заявил председатель парламента Армении Ален Симонян, Анна Вардапетян вступит в должность после принесения присяги на заседании парламента, которое состоится 15 сентября.
Парламентская оппозиция не участвовала в заседании.