В воинские объединения НАТО назначат представителей Азербайджана

«В воинские объединения НАТО и Турции будут назначены представители азербайджанской армии». Об этом в интервью «Азертадж» заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов.

Он отметил, что, учитывая потребности азербайджанской армии, исходя из отношений Азербайджан-НАТО и двустороннего сотрудничества, достаточное количество азербайджанцев учится в военно-учебных заведениях других стран по различным специальностям.

По его словам, сейчас определены самые важные задачи азербайджанской армии, и в ближайшее время планируется увеличить количество должностей штаба партнерства страны НАТО.

«В результате этого увеличения представители азербайджанской армии будут назначены на должности штабного офицера по региональному координированию в Отделе военного партнерства Управления военно-гражданских отношений и военного партнерства Командования объединенных сил в нидерландском городе Брунсум и штабного офицера по Концепции оперативных возможностей командования Сухопутных войск в турецком Измире», - заключил Гасанов.