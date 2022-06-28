США ввели санкции против узбекской компании за поставку микросхем в Россию

Promcomplektlogistic, как говорится в заявлении, «активно поддерживала «Радиоавтоматику» в ее попытках обойти американские санкции» – поставляла российской компании микросхемы.

«В марте 2022 года из-за войны в Украине США ввели санкции против ООО «Радиоавтоматика», которое занимается закупками иностранных товаров для оборонной промышленности России», - говорилось на сайте ведомства.

Соединенные Штаты включили в санкционный список частную компанию Promcomplektlogistic из Узбекистана, сообщается на сайте Госдепартамента США.

«Включение частной компании Promcomplektlogistic в список санкций должно послужить предупреждением для коммерческих организаций по всему миру: если вы ведете бизнес с юридическими или физическими лицами, находящимися под санкциями, вы рискуете подпасть под санкции», – цитирует Госдеп «Настоящее время».

Отмечается, что все активы Promcomplektlogistic в США будут заморожены, американским компаниям будет запрещено проводить с ней сделки.