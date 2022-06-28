Турнир претендентов: Теймур Раджабов против лидирующего россиянина Яна Непомнящего

В прошлом туре Теймур одержал свою первую победу не только на этом турнире, но и начиная с 2019 года, когда он выиграл Кубок мира. Наш шахматист в блестящем стиле обыграл американца Хикару Накамуру.

У Теймура после 9 туров 4 очка, и он делит 5-7-е позиции с представителем Франции Алирезой Фируджей и венгром Рихардом Раппортом.

В целом на счету Раджабова одна победа, два поражения и шесть ничьих. В первом круге Теймур проиграл все тому же Накамуре, а также другому американцу – Фабиано Каруане. С Непомнящим в первой партии была зафиксирована ничья. Также Теймур дважды заключил мир с Фируджей, по разу - с поляком Ян-Кшиштофом Дудой, китайцем Дин Лижэнем и Раппортом.

Турнирное положение после 9-го тура:

1.Непомнящий – 6,5 очка; 2.Каруана – 5,5 очка; 3-4.Накамура, Дин – по 4,5 очка; 5-7.Раджабов, Фируджа, Раппорт – по 4 очка; 8.Дуда – 3 очка.

Соревнование проходит в два круга. Контроль времени – 2 часа на первые 40 ходов, 1 час на следующие 20 ходов, 15 минут на оставшуюся часть партии с добавлением 30 секунд начиная с 61-го хода.

Если шахматисты, борющиеся за 1-е место, наберут по итогам 14 туров одинаковое количество очков, то их ждет тай-брейк – две партии в быстрые шахматы, а если понадобится, то и блиц до определения сильнейшего.

Победитель турнира получит 48 тысяч евро и право оспорить чемпионскую корону в матче с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Правда, сам норвежец не раз заявлял, что ему не очень интересно в очередной раз играть чемпионский матч. Если Карлсен откажется от защиты титула, то за звание чемпиона мира поборются шахматисты, занявшие 1-е и 2-е места в турнире претендентов.