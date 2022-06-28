Украина и Россия провели обмен пленными: Киев вернул около 100 военных с «Азовстали»

«Более 140 украинских военных вернулись домой в результате очередного обмена военнопленными. В частности, были освобождены защитники Мариуполя». Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.

Отмечается, что это самый большой обмен с самого начала полномасштабной войны.

«Из 144 освобожденных - 95 защитников «Азовстали». Среди них - 43 военнослужащих полка «Азов», - сказано в сообщении ГУР.

Также отмечается, что большинство украинских военных, которых освободили из плена, тяжело ранены. Сейчас им оказывают надлежащую медицинскую помощь.