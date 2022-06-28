«После победы в отечественной войне и решения конфликта с Арменией Азербайджан начал осуществлять широкомасштабные работы по реконструкции и восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура, в том числе в деле развития международных транспортных связей. Зангезурский коридор уже становится реальностью». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на VI саммите глав прикаспийских государств в Ашхабаде.

Глава государства отметил, что Азербайджан является одним из значимых транспортных и логистических центров Евразии.

«Азербайджан играет важную роль в развитии международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Мы прилагаем усилия по эффективному использованию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Он позволит в максимальной степени задействовать транспортный потенциал прикаспийских государств и будет способствовать реализации новых проектов по развитию транспортной инфраструктуры», - сказал Ильхам Алиев.