Баскетбольный Евро: после Мальты Азербайджан проиграл и Андорре

Сегодня сборная Азербайджана провела свой второй матч и вновь потерпела поражение. На этот раз подопечные сербского тренера Александра Трифуновича проиграли Андорре – 69:72.

Лучшим снайпером в сборной Азербайджана был Орхан Гаджиева, набравший 25 очков. 19 очков в активе Джордана Дэвиса.

Напомним, вчера наша команда уступила Мальте (71:73). Таким образом, в группе «А» Азербайджан занял последнее 3-е место и 1 июля сыграет со 2-й командой группы «B», где выступают Сан-Марино, Гибралтар и Армения. Пока в этой группе состоялась лишь одна игра, в которой Сан-Марино обыграло Гибралтар со счетом 61:47.

По итогам предварительной стадии победители групп напрямую выйдут в полуфинал, а команды, занявшие 2-е и 3-е места, сыграют в матчах за выход в 1/2 финала.