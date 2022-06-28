НАСА обнаружила «странное облако» над Каспийским морем

Спутник НАСА, который занимается изучением как поверхности Земли, так и ее атмосферы, смог сфотографировать очень необычное облако над Каспийским морем. Это специфическое облако имеет четко обозначенные границы, и в основном такие облака образуются над океаном, а не внутри континента, сообщает «Девятый канал».

С помощью данных спутника под названием Terra ученые провели наблюдение за необычным слоисто-кучевым облаком, которое является крайне необычным явлением для Восточноевропейского региона. Слоисто-кучевые облака в основном появляются над поверхностью Земли над океаном на высоте примерно полтора километра. Облако, которое сфотографировал спутник Terra с помощью своего прибора MODIS, имело четко выраженные границы, что привлекло особое внимание ученых.