НАСА обнаружила «странное облако» над Каспийским морем
Спутник НАСА, который занимается изучением как поверхности Земли, так и ее атмосферы, смог сфотографировать очень необычное облако над Каспийским морем. Это специфическое облако имеет четко обозначенные границы, и в основном такие облака образуются над океаном, а не внутри континента, сообщает «Девятый канал».
С помощью данных спутника под названием Terra ученые провели наблюдение за необычным слоисто-кучевым облаком, которое является крайне необычным явлением для Восточноевропейского региона. Слоисто-кучевые облака в основном появляются над поверхностью Земли над океаном на высоте примерно полтора километра. Облако, которое сфотографировал спутник Terra с помощью своего прибора MODIS, имело четко выраженные границы, что привлекло особое внимание ученых.
«Такие четкие границы и такая форма подобного типа облаков появляются, когда сухой теплый воздух, который поднимается с суши, сталкивается с более холодным влажным воздухом над океаном», - заявил Бастиан ван Диденховен из Нидерландского института космических исследований. По его словам, часто такие облака можно увидеть над океаном у западного побережья Африки.
Исследователи полагают, что странное появление подобного облака в этом регионе можно объяснить тем, что Каспийское море является крупнейшим в мире внутренним водоемом. Вероятнее всего, более теплый и сухой воздух, который, возможно, пришел с Балканского полуострова, столкнулся с более холодным и влажным воздухом над Каспийским морем.