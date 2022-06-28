Минфин США: в мире заблокированы российские активы на сумму $300 млрд

В мире заблокированы активы российского Центробанка примерно на $300 млрд, а также другие связанные с Россией активы на сумму более $30 млрд, говорится в заявлении Министерства финансов США.

Как пишет РБК, из них $300 млрд — это активы Центробанка России, остальные принадлежат частным лицам и компаниям. Минфин США указал, что заблокировал элитную недвижимость и суда, связанные с россиянами и организациями, попавшими под санкции

Блокировкой занимается Рабочая группа по российским элитам, доверенным лицам и олигархам (REPO), в которую входят представители различных западных стран. Помимо активов организаций и россиян, попавших под санкции, ограничения коснулись элитной недвижимости и яхт: Amadea (на Фиджи ее связывали с российским бизнесменом Сулейманом Керимовым), Tango (власти США связывали ее с Виктором Вексельбергом), Amore Vero (власти Франции связали ее с Игорем Сечиным, в «Роснефти» заявили, что Сечину неизвестно о существовании у него компании, которая владела бы яхтой Amore Vero), Rahil (сайт Superyachtfan — с Аркадием Ротенбергом) и Phi (FT — c основателем оператора связи в Уральском федеральном округе «Мотив» Виталием Кочетковым).