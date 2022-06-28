ВОЗ: заболеваемость коронавирусом растет в 110 странах

Заболеваемость ковидом растет в 110 странах мира, что вызвано распространением подвидов BA.4 и BA.5 омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

По его словам, заболеваемость COVID-19 в мире выросла в целом на 20%. В свою очередь, смертность увеличилась в трех из шести регионов ВОЗ, хотя общее число летальных исходов «остается относительно стабильным», пояснил Гебрейесус.

Он выразил тревогу в связи со снижением в мире тестирования на ковид, подчеркнув, что это осложняет «отслеживание «омикрона» и анализ возникающих вариантов» коронавируса.