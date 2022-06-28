Завершился проект #codeforfuture для студентов АГПУ

Выступая на мероприятии, ректор АГПУ Джафар Джафаров заявил, что требования 21 века очень быстро меняются, и необходимо идти в ногу со временем. Для этого в университете проводятся различные проекты по усовершенстованию знаний и навыков студентов, одним из которых стал проект #codeforfuture по усовершенствования навыков ИКТ для будущих учителей.

В мероприятии приняли участие министр образования Эмин Амруллаев, ректор АГПУ Джафар Джафаров, студенты, учителя проекта, представители Минобразования и международной школы математики и программирования «Алгоритмика».

Он также отметил, что в рамках проекта #codeforfuture 160 студентов АГПУ в течение 3 месяцев усиленно изучали навыки программирования. Основная цель тренингов состояла в подготовке квалифицированных кадров для преподавания в школах предмета “Информатика”.

По словам ректора, в проекте приняли участие студенты 4 и 5 курсов по специальностям “Учитель информатики и математики” и “Учитель информатики”.

Также ректор отметил, что в рамках проекта в университете было создано 5 компьютерных лабораторий.

В свою очередь, выступая на мероприятии, министр Эмин Амруллаев рассказал о важности профессии учителя и о работе, проводимой Министерством для повышения квалификации преподавателей.

По словам министра, развитие цифровых навыков очень важно в современной жизни. Навыками ИКТ на сегодняшний день должны обладать не только ИТ-специалисты, но и работники других сфер. Цифровизация является частью нашей жизни, и в этой связи данный проект очень важен.

Министр отметил, что с февраля 2022 года в нескольких университетах страны был запущен проект #codeforfuture, в котором в общей сложности приняло участие около 2 000 студентов, изъявивших желание повысить свои знания в ИТ-сфере.

Также министр отметил, что данный проект является своего рода продолжением школьного проекта “Цифровые навыки”, в котором на сегодняшний день получают образование более 190 000 учеников 2-10 классов.

Выступая на мероприятии, руководитель местного офиса международной школы “Алгоритмика” Гамар Мамедова дала подробную информацию о проделанной в рамках проекта работе.

Далее выступили лучшие выпускники проекта, после чего всем студентам проекта были вручены сертификаты.