Путин призвал ускорить введение в действие документов, подписанных лидерами «Каспийской пятерки»

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«Выступаем за то, чтобы ускорить введение в действие уже подписанных документов в таких важнейших сферах, как предотвращение морских инцидентов, борьба с терроризмом и организованной преступностью. Весьма полезно было бы ускорить работу по находящимся на стадии согласования проектам новых пятисторонних соглашений», - сказал Путин, выступая на шестом Каспийском саммите в среду, передает «Интерфакс». Речь идет о документах о сотрудничестве в сфере безопасности и мореплавания, поиска и спасения на море, научных исследований, борьбы с браконьерством и наркотрафиком. «Разумеется, самого пристального внимания требуют вопросы укрепления культурных, образовательных, спортивных, туристических и молодежных обменов между государствами «пятерки», - сказал глава российского государства.

Он отметил, что России предстоит предпринять дополнительные усилия для создания на базе единого Каспийского моря крупного международного логистического узла. «Многое предстоит сделать для улучшения транспортно-логистической архитектуры региона. В первую очередь речь идет о выстраивании международного транспортного коридора «Север-Юг», здесь коллеги уже говорили, я полностью разделяю их подходы, это поистине масштабный проект транспортной артерии протяженностью 7200 км - от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии», - сказал Путин в своем выступлении. Президент России отметил, что скорейшему запуску этого коридора будет способствовать вступившее в силу в прошлом году Соглашение между прикаспийскими государствами о сотрудничестве в области транспорта, которое направлено на превращение Каспийского моря в крупный международный логистический узел. «Я вижу, как активно развивается это направление в Казахстане, Азербайджане, здесь нам с российской стороны тоже нужно предпринять усилия в этом направлении», - сказал Путин, заметив, что в России реализуется стратегия развития национальных морских портов в Каспийском бассейне, а также железнодорожных и автомобильных подходов до 2030 года.