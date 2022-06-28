НАТО пока не может обещать Грузии вступление в альянс

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО пока не готова давать Грузии никаких обещаний о сроках вступления в альянс.

«Что касается вопроса членства, мы не собираемся называть никакой даты», — сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам второго дня саммита НАТО в Мадриде.

Он также добавил, что сегодня НАТО приняла решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами альянса. Предполагается, что 29 июня Швеция и Финляндия подпишут соответствующий протокол о вступлении. Затем парламенты 30 действующих членов НАТО должны будут ратифицировать их вступление в альянс.