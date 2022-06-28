«Азеригаз» приехал в Самух

Очередная, 97-я встреча в рамках акции «Открытый микрофон» состоялась в Самухском районе. Джейхун Абдуллаев, замначальника отдела газового баланса и отчетности «Азеригаз», и представители Гянджинского регионального управления газоэксплуатации выслушали проблемы и предложения граждан по газовой отрасли.

Жители обращались с просьбами о строительстве уличного газопровода, замене платного (механического) счетчика на расчетный (карточный) и переносе газопровода. Было поручено зарегистрировать и проанализировать обращения. Гражданам сообщили, что обращения будут переданы главе производственного объединения.