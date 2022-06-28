Папа Римский прокомментировал обстрел торгового центра в Кременчуге

Папа Римский Франциск назвал ракетные обстрелы торгового центра в украинском городе Кременчуге «варварским нападением». Об этом понтифик сказал, выступая на площади Святого Петра по случаю Дня апостолов Петра и Павла, передает Укринформ.

«Ежедневно ношу в своем сердце дорогую и многострадальную Украину, которая и дальше бедствует от варварских атак, как та, которая произошла с торговым центром в Кременчуге», – сказал глава католической церкви.

Он добавил, что молится, чтобы эта «сумасшедшая война как можно скорее закончилась».