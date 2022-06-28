Глава МИД Израиля попросил Грецию освободить «мафиози» – гражданина Азербайджана
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в ходе телефонного разговора с главой МИД Греции Никосом Дендиасом попросил немедленно освободить израильского гражданина Дуду Ашкенази, арестованного местными властями по запросу Интерпола, передают «Детали».
Министерство иностранных дел Израиля сообщает, что его сотрудники находятся в контакте с родственниками Дуду Ашкенази, а также с официальными лицами Греции, предпринимая все усилия для возвращения его домой. Ранее 52-летний житель Бат-Хефера Дуду Ашкенази был арестован по ордеру Интерпола в связи с обвинениями в причастности к контрабанде наркотиков из Перу в Россию.
Правоохранители Перу считают, что человек по имени Дуду Ашкенази, известный также по прозвищу «Эль-Док», имеющий гражданство Израиля и Азербайджана, входит в состав преступного синдиката, который занимался контрабандой наркотиков в 2012 году.
Задержанный в Греции Дуду Ашкенази и его адвокат уверяют, что произошла ошибка. Сообщается, что Ашкенази – оценщик автомобилей, в 2012 году работал в автобусной компании «Дан» и Перу в то время не посещал.
Сегодня израильские СМИ опубликовали письмо Дуду Ашкенази, в котором он объясняет, что стал жертвой ужасной ошибки и что на него свалилось несчастье.
Как заявили адвокаты, имеет место элементарная ошибка в распознавании лиц. Правоохранительные органы просто арестовали не того человека из-за некачественной фотографии. Сам Ашкенази полагает, что его личные данные были украдены представителями криминального сообщества. Адвокаты заверили, что Ашкенази вскоре будет освобожден. Министерство туризма Израиля также заявило, что держит его дело на контроле