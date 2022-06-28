Глава МИД Израиля попросил Грецию освободить «мафиози» – гражданина Азербайджана

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в ходе телефонного разговора с главой МИД Греции Никосом Дендиасом попросил немедленно освободить израильского гражданина Дуду Ашкенази, арестованного местными властями по запросу Интерпола, передают «Детали».

Министерство иностранных дел Израиля сообщает, что его сотрудники находятся в контакте с родственниками Дуду Ашкенази, а также с официальными лицами Греции, предпринимая все усилия для возвращения его домой. Ранее 52-летний житель Бат-Хефера Дуду Ашкенази был арестован по ордеру Интерпола в связи с обвинениями в причастности к контрабанде наркотиков из Перу в Россию.

Правоохранители Перу считают, что человек по имени Дуду Ашкенази, известный также по прозвищу «Эль-Док», имеющий гражданство Израиля и Азербайджана, входит в состав преступного синдиката, который занимался контрабандой наркотиков в 2012 году.