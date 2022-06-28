Операция «Железный кулак» в Турции: 250 человек присвоили 25 миллиардов

По данным турецких СМИ, в ходе операции, санкционированной прокуратурой Анкары, были задержаны 250 подозреваемых, принадлежащих к трем организованным преступным группировкам, а также выявлены фальшивые платежные документы на сумму 105 миллиардов лир, позволившие мошенникам незаконно присвоить более 25 миллиардов лир государственных средств.

Сотрудники органов прокуратуры Турции провели на этой неделе операцию «Железный кулак», направленную против организованных преступных групп, манипулировавших ценами на металлопродукцию.

В ходе операции «Железный кулак», которая разрабатывалась в течение десяти месяцев при участии Службы по борьбе с финансовыми преступлениями и других ведомств, выяснилось, что организованные группы пытались завоевать монопольное положение, манипулируя рынком металлопродукции, дестабилизируя цены и вытесняя другие компании сектора.

Отмывая деньги с помощью компаний, открытых на третьи лица, преступники заработали миллиарды долларов.

Операция проводилась в Стамбуле, Хатае, Измире, Адане и Коджаэли, а также в Анкаре. Из 374 человек, на арест которых были выписаны ордера прокуратуры, 250 задержаны, остальные находятся в розыске. Среди задержанных – бизнесмен Эрол Эшрефоглу.

В настоящее время проводятся обыски и изымаются улики на 14 заводах и 850 адресах.