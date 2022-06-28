Операция «Железный кулак» в Турции: 250 человек присвоили 25 миллиардов
Сотрудники органов прокуратуры Турции провели на этой неделе операцию «Железный кулак», направленную против организованных преступных групп, манипулировавших ценами на металлопродукцию.
По данным турецких СМИ, в ходе операции, санкционированной прокуратурой Анкары, были задержаны 250 подозреваемых, принадлежащих к трем организованным преступным группировкам, а также выявлены фальшивые платежные документы на сумму 105 миллиардов лир, позволившие мошенникам незаконно присвоить более 25 миллиардов лир государственных средств.
В ходе операции «Железный кулак», которая разрабатывалась в течение десяти месяцев при участии Службы по борьбе с финансовыми преступлениями и других ведомств, выяснилось, что организованные группы пытались завоевать монопольное положение, манипулируя рынком металлопродукции, дестабилизируя цены и вытесняя другие компании сектора.
Отмывая деньги с помощью компаний, открытых на третьи лица, преступники заработали миллиарды долларов.
Операция проводилась в Стамбуле, Хатае, Измире, Адане и Коджаэли, а также в Анкаре. Из 374 человек, на арест которых были выписаны ордера прокуратуры, 250 задержаны, остальные находятся в розыске. Среди задержанных – бизнесмен Эрол Эшрефоглу.
В настоящее время проводятся обыски и изымаются улики на 14 заводах и 850 адресах.