Британские самолеты могут помочь с вывозом зерна из Украины

«Британия может направить самолеты для патрулирования маршрутов, по которым будут продвигаться судна с украинским зерном». Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает РБК-Украина.

По его словам, разведывательные самолеты Rivet Joint или P8 Poseidon могли бы патрулировать районы Черного моря. Это будет возможно в случае, если стороны конфликта достигнут договоренности о вывозе украинского зерна по морю.

Он отметил, что главная роль Британии в такой операции может состоять в «разведке и наблюдении за безопасностью».