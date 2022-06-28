Британские самолеты могут помочь с вывозом зерна из Украины
«Британия может направить самолеты для патрулирования маршрутов, по которым будут продвигаться судна с украинским зерном». Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает РБК-Украина.
По его словам, разведывательные самолеты Rivet Joint или P8 Poseidon могли бы патрулировать районы Черного моря. Это будет возможно в случае, если стороны конфликта достигнут договоренности о вывозе украинского зерна по морю.
Он отметил, что главная роль Британии в такой операции может состоять в «разведке и наблюдении за безопасностью».
При этом он отметил, что вероятность отправки британских военных кораблей в Черное море не рассматривается.
«Мы не собираемся посылать наши корабли в Черное море, так как это означало бы, что мы должны попросить Турцию снять блокаду», - заявил министр.
Отметим, что турецкие власти заблокировали пролив Босфор для военных кораблей.