Арестович заявил об артиллерийских ударах по Херсону

«Украинские военные совершили ряд успешных артиллерийских обстрелов в Херсонской области». Об этом в эфире Фейгин Live сказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, Украина «устроила праздник артиллерии» на Херсонском направлении.

«Только сегодня семь больших ударов по скоплению живой силы, техники и боеприпасов. То есть запасов, обеспечивающих функционирование войск», - заявил Арестович.

По его словам, украинским военным удалось «накрыть» совещание старших офицеров России, которое проходило в отельном комплексе.