В Баку продолжился суд над Рамином Гаджилы

Выступая на суде, Гаджилы сказал, что голодает уже пять дней, и попросил перенести заседание, отметив, что по состоянию здоровья не может участвовать в процессе.

Как сообщает haqqin.az, судья Азад Меджидов предупредил обвиняемых во время судебного процесса. Он напомнил, что во время предыдущего заседания суда Гаджилы ударил по стеклянной клетке и та треснула. Судья предупредил, что если подобное повторится в следующий раз, то суд будет проходить без участия Гаджилы.

Бакинский суд по тяжким преступлениям продолжает рассматривать дело общественного деятеля и лидера Европейского движения Азербайджана Рамина Гаджилы, обвиняемого в организации незаконной миграции граждан в США, Канаду и страны Европы.

Адвокат Рашад Алиев поддержал ходатайство. Он сообщил суду, что его клиент не ест, ослабел от голода и имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Суд ходатайство не удовлетворил.

Затем в ходе судебного заседания были допрошены свидетели. Сначала в качестве свидетеля давал показания Мухаммед Фарзалиев. В своих показаниях он сказал, что у него дружеские отношения с Гаджилы, никаких претензий или требований у него нет:

«Я свел Рамина с одним человеком. Этот человек хотел поехать в Америку. Рамин помог ему с визой и тот уехал. Денег с меня не брал. У меня нет никаких претензий».

Другой свидетель, Кямран Аббасзаде, допрошенный в суде, заявил, что хотел уехать работать в США и обратился к Гаджилы за визой: «Я заплатил 1500 манатов, чтобы поехать в Польшу, и 800 долларов, чтобы поехать во Францию. Туда же были включены и деньги за билеты».

Сарван Гасанов, работающий мастером в частных домах, также обратился к Гаджилы, намереваясь поехать в Германию. Свидетель рассказал, что виза стоила 250-300 манатов: «Я поехал в Германию в 2017 году на футбольный матч».

Свидетель Канан Тагиев сказал, что дал Гаджилы 3000 долларов для поездки в Германию и Британию. Хотя Тагиев и уехал в Германию, но в Британию поехать не смог: «Рамин вернул 1500 долларов. У меня нет к нему претензий и требований».

Суд продолжится 6 июля.

В ходе расследования выяснилось, что руководитель ООО No Border Travel Agency Рамин Гаджилы, председатель Общественного объединения «Молодежное научное и культурное развитие» Сардар Искендеров, представители ООО Yes Travel Сархан Абдуллаев, Узеир Багирли, руководитель HMH Baku Travel Нармина Дадашева, а также Закир Амиров, Азиз Сафаралиев, Акиф Асадов организовывали незаконную миграцию заявителей путем подделки и продажи фальшивых выписок со счета, документов, подтверждающих право собственности на движимое и недвижимое имущество, писем-обращений в правоохранительные органы, медицинских справок и других официальных документов.

Отметим, что Гаджилы обвиняется в мошенничестве в форме организованной группы. Уголовное дело в отношении других обвиняемых возбудили отдельно. Потерпевшими по делу признаны 22 человека.