Путин об обстреле торгового центра в Кременчуге: не было никакого теракта

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает терактом попадание российской ракеты в ТЦ «Амстор» в Кременчуге, где погибло более 20 человек.

По его словам, армия России не стреляет по гражданским объектам, а «российские ракеты достигают целей».

«Нет там никакого теракта. Они размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику вообще в жилых кварталах. Просто так по полям, понятно, у нас не стреляют. Как правило, это делается в результате разведанных целей. Уверен, что в этом случае все то же самое. Ну прячут же технику особенно западную во всякие ангары, рынки, заводы, в цехах, где технику ремонтируют, приводят в порядок. Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит. Нет необходимости. У нас есть все возможности для того, чтобы определить, что где находится и при наличии современного высокоточного оружия большой дальности, достигать этих целей», - цитирует Путина агентство ТАСС.