Журналисты бросают дзюдоистов По инициативе Федерации дзюдо Азербайджана
В этом году исполняется 50 лет с момента появления в Азербайджане дзюдо. В рамках серии мероприятий, посвященных этой дате, сегодня Федерация дзюдо Азербайджана (ACF) провела международный семинар для примерно 50 представителей СМИ, а также для студентов факультета журналистики Бакинского государственного университета и Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта.
Директор по медиа и коммуникациям Международной федерации (IJF), бывший дзюдоист француз Николас Месснер провел для азербайджанских журналистов теоретические и практические занятия.
А открыл встречу генеральный секретарь ACF Рашад Расуллу, отметивший, что цель семинара – ознакомить профессиональных журналистов с нововведениями в дзюдо, а начинающим представителям медиа подробно рассказать об этом виде спорта и повысить их интерес к нему.
«Приглашенный нами эксперт – Николас Месснер – с 2010 года является директором по медиа и коммуникациям IJF. Уверен, что знания, которыми поделится сегодня Месснер, будут полезны участникам семинара», - подчеркнул генсек.
Он также сообщил, что на сегодняшний день в Азербайджане дзюдо занимаются примерно 10500 человек, около 800 из которых – профессионально.
Далее Николас Месснер поведал о принципах и ценностях дзюдо, о сегодняшнем развитии и основных направлениях деятельности IJF. Он также рассказал о спортивных и организационных правилах IJF, системе проводимых турниров, подсчете рейтинговых баллов и т.д.
Далее к семинару подключились дзюдоисты сборной Азербайджана Орхан Сафаров, Рустам Оруджев и Саид Моллаеи. Они ответили на вопросы Месснера и собравшихся журналистов. Спортсмены рассказали о том, что для них приятного и неприятного в общении с представителями СМИ.
После этого Месснер, Сафаров, Моллаеи, а также журналист Сенан Абдуллаев, ранее занимавшийся дзюдо, переоделись в кимоно. Профессионалы поделились некоторыми интересными нюансами на практике. А в конце свои навыки продемонстрировал и наш коллега, под аплодисменты несколько раз искусно бросивший на татами самого Саида Моллаеи.
По итогам семинара все его участники получили сертификаты.