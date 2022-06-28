В этом году исполняется 50 лет с момента появления в Азербайджане дзюдо. В рамках серии мероприятий, посвященных этой дате, сегодня Федерация дзюдо Азербайджана (ACF) провела международный семинар для примерно 50 представителей СМИ, а также для студентов факультета журналистики Бакинского государственного университета и Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта.

Директор по медиа и коммуникациям Международной федерации (IJF), бывший дзюдоист француз Николас Месснер провел для азербайджанских журналистов теоретические и практические занятия.

А открыл встречу генеральный секретарь ACF Рашад Расуллу, отметивший, что цель семинара – ознакомить профессиональных журналистов с нововведениями в дзюдо, а начинающим представителям медиа подробно рассказать об этом виде спорта и повысить их интерес к нему.

«Приглашенный нами эксперт – Николас Месснер – с 2010 года является директором по медиа и коммуникациям IJF. Уверен, что знания, которыми поделится сегодня Месснер, будут полезны участникам семинара», - подчеркнул генсек.

Он также сообщил, что на сегодняшний день в Азербайджане дзюдо занимаются примерно 10500 человек, около 800 из которых – профессионально.