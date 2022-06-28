Путин о конце войны, Маргарет Тэтчер и задачах «спецоперации»
«Российские войска, выполняя спецоперацию в Украине, двигаются и достигают поставленных рубежей, но по срокам ее завершения говорить не стоит, как и подгонять эти сроки». Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Отвечая на вопрос о целях «военной операции», он отметил, что ничего не поменялось.
«Я же сказал об этом прямо, публично, на всю страну, на весь мир. Мне добавить к этому нечего. Ничего не изменилось», - сказал Путин, подчеркнув, что тактика выполнения цели «может быть разной».
«Конечная цель мной обозначена – это освобождение Донбасса, защита этих людей, и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России. Вот и все. И работа идет спокойно, ритмично. Ну, как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задач на определенном этапе этой боевой работы. Все идет по плану», - цитирует Путина «Интерфакс».
«Ну, по срокам не надо говорить, и я никогда об этом не говорю, потому что это жизнь, это реальные вещи. Подгонять под какие-то сроки – это неправильно», - добавил президент России.
Путин отметил, что призыв западных стран к Украине отказаться от переговоров с Россией подтверждает, что «все делается для достижения имперских амбиций объединенного Запада».
«Украина вела себя с нами хуже, лучше с какого-то момента. О чем-то договорились, потом они от своих договоренностей, извините за моветон, отъехали, отошли. Но призыв к Украине продолжать боевые действия и призыв отказаться от дальнейших переговоров подтверждает только наши предположения о том, что Украина – это не цель, благо украинского народа – это не цель объединенного Запада и НАТО», - сказал он.
По словам Путина, руками украинцев и украинского народа «натовцы просто хотят самоутвердиться дополнительно, утвердить свою роль в мире, подтвердить не лидерство, а свой гегемонизм».
Президент России заявил, что готовность НАТО с 2014 года к конфронтации с Москвой не является новостью, решительные действия России по защите своих интересов этим и объясняются.
«Мы должны относиться к этому как к факту. То, что они с 2014 года готовились к каким-то активным действиям против нас, для нас не является новостью. Именно этим и объясняются наши решительные действия по защите своих собственных интересов», - сказал Владимир Путин, добавив, что Запад начал «превращать Украину в плацдарм, чтобы раскачать ситуацию в России».
«Из Украины начали делать анти-Россию, плацдарм, чтобы попытаться как-то раскачивать саму Россию, начали бороться с русской культурой, с русским языком, начали преследовать людей, которые чувствуют себя частью русского мира. Создадут такой антироссийский плацдарм вблизи наших границ, и мы постоянно будем жить под этой угрозой, под этим дамокловым мечом», - сказал он.
Он также прокомментировал слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заявившего, что если бы российский президент был женщиной, то не начал бы войну. Путин напомнил, что именно Маргарет Тэтчер в свое время приняла такое решение.
«Я сейчас не буду говорить, если бы, что бы было. Я просто хочу в этой связи напомнить события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. Вот, женщина приняла решение о начале военных действий. Где эти Фолклендские острова, и где Британия?» - сказал Путин.