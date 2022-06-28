Зеленский предупредил Сирию

«Украина разорвет все отношения с Сирией в случае признания так называемых «ДНР» и «ЛНР». Об этом он заявил в ходе своего обращения, передает РБК-Украина.

Он отметил, что это ничтожная история.

«И в этом случае больше никаких отношений Украины с Сирией не будет. А санкционное давление против Сирии будет наоборот еще больше», - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что в Сирии хотят признать независимость «ДНР» и «ЛНР». Такое решение властей подтвердили в Министерстве иностранных дел страны.