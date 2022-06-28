Черешня, как азербайджанская мечта, за которую можно и в тюрьму сесть
В социальных сетях уже неделю кипят страсти вокруг заоблачных цен на сезонные фрукты и, в частности, на черешню.
После репортажа haqqin.az с мониторингом сезонных цен, эта проблема актуализировалась настолько, что о дороговизне на рынках заговорили в стенах Милли Меджлиса.
Так председатель партии «Ана Ветен», депутат Фазаил Агамалы, комментируя очередное повышение депутатских зарплат, заявил, что, даже несмотря на статус народного избранника, он не может позволить себе покупать на рынке черешню, килограмм которой стоит 8-10 манатов.
Откровения депутата тут же разобрали на мемы, а в соцсетях начался импровизированный конкурс шуток и острот на тему грабительской стоимости черешни.
Дело в том, что сетования Фазаила Агамалы совпали с началом аукциона ягод, который традиционно проводится в Японии. И, как известно, в нынешнем году там был установлен новый рекорд - коробок с 15 ягодами черешни сорта Juno Heart был продан за 4,4 тысячи долларов.
Конечно же, цены на сверхособую японскую черешню несопоставимы с той, что выращивают наши фермеры. Но от этого азербайджанская черешня не перестала быть вожделенным товаром. Причем настолько, что некоторые азербайджанцы даже готовы пойти на преступление, лишь бы обеспечить себя запасами любимого фрукта.
Так, сотрудникам Гарадагского районного управления полиции удалось раскрыть весьма необычное преступление – у торговавшего на рынке жителя Товузского района Т.Ахмедли было похищено 340 (!!) килограммов черешни.
В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан предполагаемый преступник. Им оказался житель Ширвана С.Гусейнов, у которого есть шанс войти в учебники отечественной криминалистики, как первый «серийный» похититель черешни. Как установили оперативники, 11 июня Гусейнов украл на рынке черешню на 1.500 манатов, а 27 июня – еще на 630 манатов.
Напомним читателям, что на дворе разгар лета! И если в ближайшее время не удастся стабилизировать цены на фрукты, количество подобных преступлений может значительно возрасти, а азербайджанские колонии пополнят новые криминальные авторитеты, чей путь в мир уголовников начался с кражи ящика сезонных фруктов.
Ну, как тут не вспомнить песенку из легендарного советского фильма «Свадьба с приданным» - «Из-за вас, моя черешня, ссорюсь я с приятелем…»