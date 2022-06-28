Черешня, как азербайджанская мечта, за которую можно и в тюрьму сесть

Мурад Самедов 02:44

В социальных сетях уже неделю кипят страсти вокруг заоблачных цен на сезонные фрукты и, в частности, на черешню. После репортажа haqqin.az с мониторингом сезонных цен, эта проблема актуализировалась настолько, что о дороговизне на рынках заговорили в стенах Милли Меджлиса. Так председатель партии «Ана Ветен», депутат Фазаил Агамалы, комментируя очередное повышение депутатских зарплат, заявил, что, даже несмотря на статус народного избранника, он не может позволить себе покупать на рынке черешню, килограмм которой стоит 8-10 манатов.

Откровения депутата тут же разобрали на мемы, а в соцсетях начался импровизированный конкурс шуток и острот на тему грабительской стоимости черешни. Дело в том, что сетования Фазаила Агамалы совпали с началом аукциона ягод, который традиционно проводится в Японии. И, как известно, в нынешнем году там был установлен новый рекорд - коробок с 15 ягодами черешни сорта Juno Heart был продан за 4,4 тысячи долларов. Конечно же, цены на сверхособую японскую черешню несопоставимы с той, что выращивают наши фермеры. Но от этого азербайджанская черешня не перестала быть вожделенным товаром. Причем настолько, что некоторые азербайджанцы даже готовы пойти на преступление, лишь бы обеспечить себя запасами любимого фрукта.