Почему Украина не может победить, как Азербайджан... доклад Еврейского политического центра
«Тот факт, что российские военачальники сменили тактику и перешли в Донбассе на артиллерийскую войну, методично уничтожая всё на своем пути, ослабляет надежды Запада на победу Украины», - говорится в анализе «Еврейского политического центра» в Вашингтоне – престижной некоммерческой организации, деятельность которой направлена на поддержание оборонного потенциала США и американо-израильского сотрудничества в сфере безопасности.
«Соединенные Штаты, крупнейший союзник Киева в войне с Россией, не в состоянии продолжать с прежней интенсивностью поставки вооружений и военной техники в Украину, поскольку некоторые комплектующие для производства ракет Stinger и Javelin американский ВПК получает из Азии, - говорится, в частности, в отчете. – В настоящее время из-за отсутствия комплектующих подрядчики не могут выполнить заказы Пентагона. В результате, способность Соединенных Штатов защитить себя и своих союзников снижается, а угрозы, соответственно, возрастают».
В анализе «Еврейского политического центра» упоминается также ситуация с Литвой, которая повысила ставки в войне России против Украины, приостановив транзит в Калининград грузов, санкционированных ЕС. По мнению авторов отчета, этот шаг является прямым ударом по России, которая уже предупредила в этой связи, что «население Литвы серьезно пострадает». Указывается также, что ранее Россия уже сделала ряд предупреждений коллективному Западу, поддерживающему Украину, и даже угрожала ядерной войной.
Угрозы России, в основном, были направлены на недопущение прямого участия в украинской кампании сил НАТО. Поскольку Альянс не стал посылать войска в государство, не являющееся его членом, единственный индикатор участия НАТО в конфронтации с Россией заключался в том, каким именно оружием Запад обеспечивает армию Украины.
Центр уточняет, что на данный момент это автоматические винтовки и боеприпасы, реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы и тягачи, беспилотники (в очень большом количестве), противотанковые ракеты, вертолеты (до победы талибов они были закуплены для армии Афганистана), зенитные комплексы Stinger, средства подавления GPS, приборы ночного видения, артиллерия и многое другое.
Аналитики «Еврейского политического центра» отмечают также роль инструкторов НАТО в подготовке украинских войск, позволившую европейским источникам утверждать, что Украина побеждает в войне.
«Причем побеждает по тем же трем параметрам, по которым Азербайджан выиграл у Армении вторую карабахскую войну, - подчеркивают авторы отчета. – Лучшая тактика, лучшее снаряжение и лучшая подготовка офицеров».
Однако после бесперспективного старта и очевидных сбоев в технологиях, Россия решила прибегнуть к той же тактике, что использовала когда-то в Чечне, начав методично уничтожать мирное население и гражданскую инфраструктуру.
Авторы отчета напоминают, что пехотные части российской армии, наступавшие на Грозный, были не только плохо подготовлены к боям в городских условиях, но и не соответствовали основным стандартам пехотных подразделений. В результате, вначале чеченские партизаны имели подавляющее превосходство в городских боях, сумев нанести российской мотопехоте колоссальный урон, но потом русские отказались от идеи захвата Грозного штурмом и начали системно уничтожать город артиллерией, минометными снарядами и авиабомбами.
Именно эта тактика и вынудила армию Дудаева сдать Грозный.
То, что произошло в Чечне в начале 2000-х, повторилось в этом месяце в Донбассе. Украинцы отважно сражались с русскими, обороняя больше месяца Северодонецк. Однако русские обрушили на город непрекращающийся артиллерийский огонь, нанесли массированные артиллерийские удары по позициям украинской армии и в итоге вынудили её отступить из города.
«Как известно, чеченцам тогда никто не помог, и в 2005 году ООН назвала Грозный самым разрушенным городом на планете, - указывается в отчете. – Зато украинцы получают большую помощь от НАТО и США, а это значит, что они будут продолжать сражаться. Как и русская армия, имеющая численный перевес и готовая вести войну на истощение. И этот факт является предупреждением как для Америки, так и для ее европейских союзников».
Как известно, Конгресс США санкционировал миллиардную помощь Украине, а также выделил еще несколько миллиардов долларов для пополнения военных запасов, в том числе, 634 миллиона на дополнительную закупку ракет Stinger и Javelin. Однако, принимая этот контракт, компания-производитель Raytheon, заявила, что выполнить его сможет не раньше следующего года.
Авторы отчета ссылаются на мнение Стивена Брайена, американского аналитика безопасности, который, в частности, пишет:
«США и Европа… все больше зависят от поставок высокотехнологичных продуктов из ведущих государств Азии. Сегодня есть серьезные проблемы с поставками, налицо дефицит и зависимость от рисков. Следует также учесть: когда контракт на производство того или иного продукта завершен и нет немедленных последующих закупок, производственные линии останавливаются. Соответственно также останавливают производство поставщики компонентов второго и третьего уровня».
«Дефицит поставок компонентов для современных видов вооружений повлияет на способность Америки защищать себя, своих союзников и свои стратегические интересы, - подводят итог отчета аналитики «Еврейского политического центра» в Вашингтоне. – И это, несомненно, учитывают и всё более воинственный Китай с его угрозами Тайваню, и непредсказуемая КНДР со своими угрозами союзнику Америки, Южной Корее».