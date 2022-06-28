Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 02:57

«Тот факт, что российские военачальники сменили тактику и перешли в Донбассе на артиллерийскую войну, методично уничтожая всё на своем пути, ослабляет надежды Запада на победу Украины», - говорится в анализе «Еврейского политического центра» в Вашингтоне – престижной некоммерческой организации, деятельность которой направлена на поддержание оборонного потенциала США и американо-израильского сотрудничества в сфере безопасности.

«Соединенные Штаты, крупнейший союзник Киева в войне с Россией, не в состоянии продолжать с прежней интенсивностью поставки вооружений и военной техники в Украину, поскольку некоторые комплектующие для производства ракет Stinger и Javelin американский ВПК получает из Азии, - говорится, в частности, в отчете. – В настоящее время из-за отсутствия комплектующих подрядчики не могут выполнить заказы Пентагона. В результате, способность Соединенных Штатов защитить себя и своих союзников снижается, а угрозы, соответственно, возрастают». В анализе «Еврейского политического центра» упоминается также ситуация с Литвой, которая повысила ставки в войне России против Украины, приостановив транзит в Калининград грузов, санкционированных ЕС. По мнению авторов отчета, этот шаг является прямым ударом по России, которая уже предупредила в этой связи, что «население Литвы серьезно пострадает». Указывается также, что ранее Россия уже сделала ряд предупреждений коллективному Западу, поддерживающему Украину, и даже угрожала ядерной войной. Угрозы России, в основном, были направлены на недопущение прямого участия в украинской кампании сил НАТО. Поскольку Альянс не стал посылать войска в государство, не являющееся его членом, единственный индикатор участия НАТО в конфронтации с Россией заключался в том, каким именно оружием Запад обеспечивает армию Украины. Центр уточняет, что на данный момент это автоматические винтовки и боеприпасы, реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы и тягачи, беспилотники (в очень большом количестве), противотанковые ракеты, вертолеты (до победы талибов они были закуплены для армии Афганистана), зенитные комплексы Stinger, средства подавления GPS, приборы ночного видения, артиллерия и многое другое.

Аналитики «Еврейского политического центра» отмечают также роль инструкторов НАТО в подготовке украинских войск, позволившую европейским источникам утверждать, что Украина побеждает в войне. «Причем побеждает по тем же трем параметрам, по которым Азербайджан выиграл у Армении вторую карабахскую войну, - подчеркивают авторы отчета. – Лучшая тактика, лучшее снаряжение и лучшая подготовка офицеров». Однако после бесперспективного старта и очевидных сбоев в технологиях, Россия решила прибегнуть к той же тактике, что использовала когда-то в Чечне, начав методично уничтожать мирное население и гражданскую инфраструктуру. Авторы отчета напоминают, что пехотные части российской армии, наступавшие на Грозный, были не только плохо подготовлены к боям в городских условиях, но и не соответствовали основным стандартам пехотных подразделений. В результате, вначале чеченские партизаны имели подавляющее превосходство в городских боях, сумев нанести российской мотопехоте колоссальный урон, но потом русские отказались от идеи захвата Грозного штурмом и начали системно уничтожать город артиллерией, минометными снарядами и авиабомбами.