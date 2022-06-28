При поддержке Банка Республика члены семей шехидов и ветераны войны посетили Шушу

Банк Республика, инициатор целого ряда социальных проектов в Азербайджане, поддержал поездку в Шушу ветеранов Отечественной войны и членов семей шехидов, организованную Фондом YAŞAT.

В поездке приняли участие ветераны войны, участвовавшие в боях за освобождение города Шуша и родители воинов-шехидов.

В ходе визита участники ознакомились с богатой историей, культурным наследием, строительством и восстановлением культурной столицы Азербайджана. Так, они совершили экскурсию на Джыдыр дюзю, в Мавзолей Моллы Панаха Вагифа, в Дом-музей Бюльбюля, на Шушинскую крепостную стену.

Оказание особого внимания семьям шехидов и ветеранам после окончания войны является одним из основных направлений социальных проектов Банка Республика. Банк Республика также является одним из первых банков, перечисливших средства в Фонд YAŞAT, Фонд помощи Вооруженным силам» и «Фонд возрождения Карабаха.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или же позвонив в Call Center банка по номеру 144.