Россия лидирует среди поставщиков нефти в Индию
Россия заняла лидирующие позиции среди поставщиков нефти в Индию в июне, сообщает газета The Economic Times со ссылкой на источники.
Как пишет издание, отслеживание маршрутов танкеров, доставляющих нефть в Индию, свидетельствует, что Россия, вполне возможно, стала крупнейшим поставщиком нефти одному из крупнейших в мире импортеров углеводородного сырья. В подтверждение издание приводит данные аналитической компании Kpler, в соответствии с которыми поставки российской нефти в Индию в июне достигали в среднем 1,2 млн баррелей в сутки, что составило четверть всей нефти, поступившей в страну в этот период. Ежедневные поставки углеводородов в Индию из Ирака в июне составляли 1,1 млн баррелей, суточный уровень таких поставок из Саудовской Аравии достигал 662 тыс. баррелей. Из-за увеличения доли России совокупные поставки нефти из Ирака и Саудовской Аравии в Индию с апреля уменьшились примерно на 500 тыс. баррелей в сутки.