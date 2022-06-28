Потери России в Украине растут

Россия в войне с Украиной потеряла 35 600 человек личного состава. РФ также лишилась 1573 танка, 790 артиллерийских систем, 217 самолетов и 185 вертолетов. Обновленной статистикой потерь России поделился пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в свежей сводке.

Потери России в Украине по состоянию на 30 июня:

• личного состава — около 35 600 (+150) человек ликвидировано;

• танков — 1573 (+1);

• боевых бронированных машин — 3726 (+6);

• артиллерийских систем — 790 (+9);

• РСЗО — 246 (+0);

• средств ПВО — 104 (+1);

• самолетов — 217 (+0);

• вертолетов — 185 (+0);

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 641 (+1);

• крылатых ракет — 143 (+1);

• кораблей/катеров — 14 (+0);

• автомобильной техники и автоцистерн — 2602 (+4);

• специальной техники — 61 (+0).