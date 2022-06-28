Пашинян награждает полицейских, которые избивали оппозиционеров

По непосредственному указанию Никола Пашиняна все без исключения полицейские, применившие насилие в отношении участников митингов и шествий движения «Сопротивление», награждены денежными поощрениями, медалями, а кому повезло, получили повышение в должности. Об этом пишет газета «Грапарак».

«Мы уже писали, что душивший активиста «красный берет» Артур по прозвищу «Кяж» получил повышение в должности. Кстати, это один из полицейских, которые на мероприятиях сопровождают Анну Акопян и Никола Пашиняна.

Его назначили командиром одной из трех рот батальона специального назначения ереванского управления полиции, где до этого был еще один «красный берет» -садист Микаел Айвазян. Айвазяна назначили заместителем командира вышеупомянутого батальона Айказа Джомардяна.

Несколько дней назад был день рождения Айвазяна, он организовал по этому поводу большую вечеринку, отметив и повышение в должности, и юбилей», - пишет газета.