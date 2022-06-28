Переговоры США и Ирана завершились безрезультатно

Непрямые переговоры между Соединенными Штатами и Исламской Республикой Иран по возобновлению ядерной сделки в столице Катара Дохе завершились безрезультатно, пишет Al Jazeera.

По словам представителей Госдепартамента США, Иран «поднял вопросы, совершенно не связанные с ядерной сделкой 2015 года, и, по-видимому, не готов принять принципиальное решение о том, хочет ли он возродить сделку или похоронить ее».

Энрике Мора, посредник со стороны ЕС на переговорах в Дохе, на вопрос о безрезультатных переговорах заявил: «Что помешало этим переговорам увенчаться успехом, так это то, что США настаивали на своем предложенном в Вене проекте текста, который исключает какие-либо гарантии экономических выгод Ирана».

МИД Ирана отрицает «провал переговоров». По мнению представителя министерства Нассера Канани, переговоры прошли «в профессиональной и серьезной атмосфере», завершившись по плану.