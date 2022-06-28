Британия обучает украинских солдат стрельбе из гаубиц и РСЗО

Артиллеристы ВС Украины проходят обучение стрельбе из полевых гаубиц L119 и реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS на полигоне Солсбери-Плейн на юге Великобритании, сообщает газета The Daily Telegraph.

"Они [украинские военные] вплотную подошли к тому, чтобы вернуться [в зону боевых действий] и начать применять это вооружение", - цитирует издание руководителя учебных курсов капитана Джеймса Олифанта.

Как сообщает издание, на полигон Солсбери-Плейн прибыли около 400 украинских военнослужащих. Часть из них уже завершила обучение и вернулась на родину. 105-миллиметровая британская буксируемая гаубица L119 может доставляться вертолетами или перебрасываться с помощью парашютов. Максимальная дальность стрельбы из нее составляет 13,7 км. Согласно сведениям газеты, британское командование планирует перебросить гаубицы L119 и РСЗО MLRS в Украину для передачи местным ВС.