Израильского полковника ранили в перестрелке

Полковник Армии обороны Израиля и двое гражданских израильтян получили ранения в четверг в ходе перестрелки между израильскими военными и открывшими по ним огонь вооруженными палестинцами в Наблусе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

"Ночью армейские подразделения сопровождали проход сотен [еврейских] паломников к гробнице Иосифа в городе Наблус. В ходе мероприятия палестинцы открыли шквальный огонь по паломникам. Двое израильских гражданских получили ранения", - говорится в заявлении.

Как заявили израильские военные, солдаты отреагировали огнем в сторону стрелявших: "Кроме того, командир региональной бригады "Шомрон" полковник Рой Цвейг получил легкое осколочное ранение и был эвакуирован в госпиталь для лечения".