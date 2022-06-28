США экстрадировали в Турцию организатора теракта

США экстрадировали в Турцию предполагаемого организатора кровавого теракта 2013 года в городе Рейханлы Мехмета Гезера, отбывавшего заключение в одной из американских тюрем, сообщает Anadolu со ссылкой на Министерство внутренних дел Турции.

Ранее Юсуф Назик, спланировавший теракт в Рейханлы, рассказал на допросе, что получил поручение от Мехмета Гезера, который был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Запрос о передаче Турции Гезера, осужденного в США за хранение и торговлю наркотическими веществами, был одобрен американскими властями. Гезера доставили в Стамбул в сопровождении сотрудников служб США, где передали представителям прокуратуры.

В Турции Гезер разыскивался по 17 статьям Уголовного кодекса, в том числе за причастность к террористической организации и попытку подрыва единства и целостности государства. В городе Рейханлы южной турецкой провинции Хатай в 2013 году прогремели два взрыва – вблизи здания мэрии и у почты. В результате двойного теракта погибли 53 человека, был нанесен ущерб 912 постройкам и 148 транспортным средствам.