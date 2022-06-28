Украинская авиация разбомбила российские склады боеприпасов

Ударная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины за минувшие сутки совершила около двадцати групповых авиаударов по позициям российских войск по разным направлениям. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВС Украины.

"29 июня ударная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины совершила до двадцати групповых авиаударов по позициям российских оккупационных войск по разным направлениям. Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 поразили командно-наблюдательный пункт врага, два склада боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, уничтожили технику и живую силу врага", - цитирует Интерфакс-Украина сообщение командования.