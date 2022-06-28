Лукашенко: все кричат о Сувалкском коридоре, они что, намекают?

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым упомянул о попытках Литвы закрыть транзит грузов в Калининградскую область России.

"Уже объявили экономическую войну. Что такое транзит закрыть? И все кричат о каком-то Сувалкском коридоре. Слушайте, мы с вами об этом не говорим, а они кричат. Они что, намекают?", - цитирует его БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что у Беларуси и России достаточно сил и средств для того, чтобы доставить грузы в Калининград: "Без всяких войн и напряжений. Мы с Путиным очень серьезно обсуждали эти вопросы".