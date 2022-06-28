«Отвратительное зрелище». Путин о желании лидеров G7 «раздеться» на саммите
Президент РФ Владимир Путин не знает, как лидеры G7 "хотели раздеться" на саммите, но думает, что это было бы отвратительное зрелище. Об этом, как пишет ТАСС, российский лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов после прошедшего в среду в Ашхабаде Каспийского саммита.
"Я не знаю, как они хотели раздеться - до пояса либо ниже пояса. Думаю, что было бы отвратительное зрелище в любом случае", - сказал он, комментируя по просьбе прессы разговор между участниками саммита G7, который начался с предложения за столом снять пиджаки, а закончился обсуждением публиковавшихся несколько лет назад фотографий Путина с голым торсом.
Президент России процитировал Александра Пушкина: "Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей". "Я, безусловно, с этим согласен. В человеке должно быть все гармонично развито: и душа, и тело. Но для того, чтобы все было так гармонично, нужно отказаться от злоупотребления алкоголем, от других вредных привычек, заняться физкультурой, спортом", - дал Путин совет лидерам "семерки".
"Все коллеги, о которых вы сказали, я их всех знаю лично. У нас не самый лучший период отношений, это понятно. Но тем не менее они все люди, они лидеры, значит, есть характер, и, если они захотят, они нужного успеха, безусловно, добьются, но нужно работать над собой. То, что они об этом говорят, это уже хорошо. За это похвалю", - заключил президент РФ.
Ранее появилась информация о том, что лидеры Группы семи в кулуарных разговорах на саммите G7 якобы обсуждали демонстрацию грудных мышц и верховую езду с голым торсом в контексте известного снимка Путина на коне. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя такие данные, заметил, что не видел фотографию, но РФ наблюдает за "тем, что происходит" на саммите.