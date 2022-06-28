«Отвратительное зрелище». Путин о желании лидеров G7 «раздеться» на саммите

Президент РФ Владимир Путин не знает, как лидеры G7 "хотели раздеться" на саммите, но думает, что это было бы отвратительное зрелище. Об этом, как пишет ТАСС, российский лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов после прошедшего в среду в Ашхабаде Каспийского саммита.

"Я не знаю, как они хотели раздеться - до пояса либо ниже пояса. Думаю, что было бы отвратительное зрелище в любом случае", - сказал он, комментируя по просьбе прессы разговор между участниками саммита G7, который начался с предложения за столом снять пиджаки, а закончился обсуждением публиковавшихся несколько лет назад фотографий Путина с голым торсом.

Президент России процитировал Александра Пушкина: "Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей". "Я, безусловно, с этим согласен. В человеке должно быть все гармонично развито: и душа, и тело. Но для того, чтобы все было так гармонично, нужно отказаться от злоупотребления алкоголем, от других вредных привычек, заняться физкультурой, спортом", - дал Путин совет лидерам "семерки".