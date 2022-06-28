Пьяный Назиров убил свою пожилую мать

Завершено предварительное следствие по уголовному делу жителя Шабранского района 34-летнего Магомеда Назирова, обвиняемого в убийстве 69-летней матери. Материалы дела направлены в Сумгаитский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

Как сообщает haqqin.az, уголовное дело находится в производстве судьи Фикрета Алиева. Очередное заседание суда назначено на 8 июля.

Напомним, что убийство произошло вечером 9 марта 2022 года в Шабранском районе. Приехав домой в состоянии алкогольного опьянения, Магомед Назиров поссорился со своей матерью Нурией Назировой. В ходе ссоры пьяный сын жестоко избил мать, нанеся ей многочисленные удары ногами и кулаками. От полученных травм Назирова скончалась.

По данному факту в прокуратуре Шабранского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. M.Назиров был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.