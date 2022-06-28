В Кыргызстане заявили о риске потерять независимость страны

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров во время выступления на заседании парламента заявил, что страна рискует потерять независимость из-за невыплаты внешнего долга.

«В течение следующих 10 лет нам придется погасить долги, которые мы набрали за 30 лет. Если мы не заплатим, как известно, независимость страны будет под угрозой», - цитирует Жапарова пресс-служба.

Он отметил, что пик выплат по внешнему долгу пришелся на его президентский срок. В текущем году стране нужно выплатить $289 млн, в следующем - около $314 млн.