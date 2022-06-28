Жаля Агазаде, собкор 13:55

На фоне сообщений о намерении правительства Азербайджана снизить цены на мясо, все чаще появляется информация о росте цен на сено и другие корма для животных. Это означает, что в осенние и зимние месяцы мясо может не подешеветь, а наоборот, подорожать. Животноводы говорят, что сегодня около 60-70 процентов затрат на животноводство составляют затраты на корма. И если они будут дорожать такими же темпами, предотвратить рост цен на мясо не удастся.

Как сообщил haqqin.az фермер Араз Мамедов, занимающийся животноводством в Агдаше, стоимость сена выросла с 2,5-2,6 до 3,2-3,5 маната. Клевер, который раньше стоил 3-5 манатов, сегодня продается за 4-6 манатов, солома - за 2 маната. Фермер сказал, что сейчас килограмм баранины в Агдаше стоит 12-13 манатов, говядины – 10-11 манатов. При этом цена на домашний скот осталась прежней. «Мы не можем повышать цены не только на мясо, но и на молоко, - уверяет Араз Мамедов. - Потому что покупательная способность у людей низкая, а мы сами – не крупная ферма с большим количеством работников. Так что, после выплаты всех задолженностей мы радуемся, когда узнаем, что не стали банкротами». Ага Аббасов, фермер из Бардинского района, сказал, что заплатил за сено на 50 копеек дороже, чем в прошлом году, и выразил опасение, что зимой цена на корма будет еще выше.

Фермеры говорят, что урожайность упала из-за засухи, и это, в свою очередь, привело к повышению цен. Один из них рассказал, что в результате засухи и мягкой зимы на полях увеличилось количество вредителей. «Обычно поля с клевером убирают четыре раза, - сказал он. - Но в этом сезоне первый урожай погиб из-за вредителей. Если раньше мы собирали ежегодно с одного гектара 250-300 тюков клевера, то в этом году – только 100-150». Фермер отметил, что, с одной стороны, подорожали удобрения и препараты от вредителей, с другой - возросла стоимость скашивания и прессования кормов. «Только засухой дело не кончается, - говорит фермер. - На один гектар вносится около 200 килограммов удобрений, а цены на них выросли более чем в два раза. То есть общие затраты удвоились, производительность упала, а спрос, соответственно, повышается. В такой ситуации нет другого выхода, кроме как поднимать цены». Эксперт Джафар Ибрагимли подтверждает, что в последние годы цены на корма для животных резко выросли. Корма – фактор, напрямую влияющий на стоимость скота.

«Ячмень стоит 40 копеек, пшеница - больше 50 копеек, кукуруза - 50-60 копеек. Тонна силоса подорожала с 50-60 манатов до 120-130. Клевер продавался по 2,3 маната, а сейчас стоит дороже 4,5 маната», - говорит эксперт. По словам Ибрагимли, цены растут и на мировом рынке. По сути, это повышение должно сказаться на стоимости мяса и молока. Приходится констатировать, что динамика стоимости кормов в Азербайджане опережает рост цен на мясо и молоко. Не говоря уже о том, что война в Украине привела к снижению импорта мяса в Азербайджан. «Следует учесть, что до войны из Украины в Азербайджан завозилось 20.000 тонн курятины и 4–5 тысяч тонн замороженной говядины, - говорит Джафар Ибрагимли. – Но сейчас этого нет. Идет общий рост цен, резко подорожали удобрения. Несмотря на все это, в Азербайджане цена на мясо по сравнению с прошлым годом не изменилась. Но это может случиться в ближайшие месяцы. Летом предпочтение отдается в основном бахчевым, а спрос на мясо, соответственно, снижается. Однако осенью цены могут вырасти». По мнению эксперта, следует более активно использовать потенциал 25 крупных животноводческих комплексов, существующих в Азербайджане. То есть сдавать этим хозяйствам землю в долгосрочную аренду, чтобы они могли формировать собственную кормовую базу.

Эксперт Халид Керимли заявил, что порядка 60-70 процентов стоимости мяса зависит от цен на корма, являющихся значительной частью себестоимости. Кроме того, растут затраты на оплату труда, хранение, транспортировку. Отметим в этой связи, что несколько дней назад премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в «Правила контроля за выполнением ветеринарных мероприятий по диагностике и профилактике болезней животных и идентификации сельскохозяйственных животных».