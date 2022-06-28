В рамках реализуемого ОАО «Азеришыг» инвестиционного проекта реконструируется электросеть в селах Эминли и Араб в Масаллы. В сообщении, представленном пресс-службой ОАО, говорится, что электросеть в этих селах была установлена в середине прошлого века и до сих пор не обновлялась. В результате жители столкнулись с серьезными проблемами с электроснабжением. Высоким был и коэффициент потерь электроэнергии.

В рамках работ по реконструкции в поселке Эминли, насчитывающем 171 абонента, будут установлены 5 комплектных трансформаторных подстанций. Сотрудники «Азеришыг» установят 12 километров линий электропередачи 10 кВ и более 11 километров линий электропередачи 0,4 кВ.

Продолжаются ремонтные работы и в селе Араб. В поселке, насчитывающем 156 абонентов, будут установлены 2 комплектные трансформаторные подстанции. Будет заменено 7 километров линий электропередачи 10 кВ, более 10 километров линий электропередачи 0,4 кВ. Счетчики электроэнергии в обоих поселках будут заменены на новые.