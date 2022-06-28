Госдума: Россия обменивает только тяжелораненых бойцов «Азова»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов постоянно оказывать поддержку российским военнослужащим, принимающим участие в "специальной военной операции", передает ТАСС.

"Нам важно это делать не по случаю, а постоянно - оказывать уважение и поддержку тем, кто воюет, тем, кого освобождаем из плена, встречаться с семьями военнослужащих", - сказал он на заседании Думы в четверг.

По словам Володина, Россия обменивает только тяжелораненых бойцов "Азова". По каждому участнику батальона "Азов" ведутся предметные следственные мероприятия, сказал он.