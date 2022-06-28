Делегация в составе генерального секретаря ОИС Хиссейна Брахима Таха, министров по туризму, заместителей министров Узбекистана, Пакистана, Ирана, Гамбии, Нигера, Малайзии, Судана, Уганды, Габона, президента Арабской организации по туризму, а также послов ознакомилась с работой по восстановлению и созиданию, проводимой в мечетях Ашагы Гевхер Ага и Юхары Гевхер Ага, ставших жертвами армянского вандализма.

Накануне в рамках поездки на освобожденные от оккупации территории представители стран-членов Организации исламского сотрудничества посетили город Шушу и село Дашалты.

Гости были проинформированы о возможностях туризма села Дашалты, а также существующем потенциале для создания здесь туристической и рекреационной зоны.

Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев довел до внимания подготовку агентством стратегии развития туризма города Шуша и концепции развития туризма Дашалты для использования туристического потенциала этих территорий.

Председатель правления Управления государственного заповедника города Шуша Мафтун Аббасов подробно проинформировал участников поездки о работе по восстановлению и реконструкции, проводимой на освобожденных от оккупации территориях, рассказал об исламском наследии, истории и культуре города.

Отметим, что в рамках 11-й конференции министров туризма стран-членов ОИС, проводимой в Баку, министры туризма, заместители министров, послы и полномочные лица по туризму сегодня побывали в Физулинском Международном аэропорту.