Джейхун Наджафов, собкор, Нахчыван 14:10

Туристический сектор Азербайджана, пострадавший, как и другие отрасли экономики страны, от эпидемии коронавируса, постепенно возвращается к «допандемийным» позициям. Как отмечают зарубежные эксперты, до глобального коллапса, вызванного массовыми заболеваниями COVID-19, туризм был одним из наиболее прибыльных и развивающихся секторов мировой экономики, на его долю приходилось 10 процентов мирового ВВП и более 320 миллионов рабочих мест. После того, как страны стали смягчать ограничительные санкции, введенные против COVID-19, и открыли границы, в Азербайджане, наконец, заработали в полном объеме отели, рестораны, было восстановлено транспортное сообщение с регионами, после чего в Баку вновь потянулись туристы из Европы, стран Ближнего Востока и других регионов мира.

Именно поэтому в рамках расширения национальной стратегии развития международного туризма Госагентство по туризму Азербайджана совместно с Департаментом туризма Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана организовали для туристических ассоциаций и журналистов Азербайджана, Ирана и Турции ознакомительную поездку в Нахчыван под названием «Земля Ноя - Нахчыван». Цель поездки - популяризовать туристические достопримечательности Автономной Республики, привлечь в этот регион больше внутренних и внешних туристов, а также содействовать реализации потенциала туризма и путешествий НАР. Нахчыван встретил гостей чистыми улицами, ухоженными парками, современными торговыми центрами, уютными ресторанами и кафе.

Гости посетили Музей Гейдара Алиева, где собраны уникальные документы, фотоматериалы - более 5 тысяч экспонатов. В Нахчыванском бизнес-центре участников мероприятия ознакомили с производимой в Автономной Республике продукцией легкой, тяжелой, пищевой, текстильной промышленности, сельскохозяйственными товарами и пр. Там же прошла встреча туристических ассоциаций и туркомпаний Азербайджана, Турции и Ирана в формате B2B (от бизнеса к бизнесу), где ее участники обсудили перспективы сотрудничества и возможности совместной работы в нахчыванском направлении.

Гости также посетили известный своими фруктами Ордубадский район, ознакомились с историко-архитектурным памятником Xan Sarayı, музейным комплексом Möminə Xatun, Naxçıvanqala, религиозно-культурным памятником Əshabi-Kəhf, побывали в Мавзолее Ноя. Любителям активного отдыха представилась возможность пешком подняться на крепость Əlincəqala, которая находится на высоте 1821 метр над уровнем моря. В рамках тура также состоялась поездка в природный заповедник в Шахбузском районе, к озеру Батабат, а также в горнолыжный центр в селе Агбулаг.

В Центре физиотерапии в солевой пещере Duzdağ, куда приезжают лечиться пациенты из Казахстана, России, Беларуси, Израиля и других государств, врачи рассказали участникам тура об особенностях и эффективности галотерапии (процедура пребывания в соляной комнате, во время которой человек дышит воздухом, насыщенным мельчайшими солевыми частичками). Некоторые иностранные участники поездки поделились с haqqin.az впечатлениями о туристическом потенциале Нахчывана. Рашид Раджапур, глава Ассоциации восточноазербайджанских туристических агентств Ирана: - Между НАР и Ираном существует туристический трафик. Однако взаимный турпоток можно увеличить в несколько раз, если будет запущен нахчыванский участок железной дороги Мешхед - Нахчыван. Это значительно улучшило бы возможности турпоездок из центральных регионов Ирана в НАР и из Нахчывана - в Мешхед. В Нахчыване есть на что посмотреть и где отдохнуть. Мы намерены организовать широкую работу в Иране по ознакомлению с туристическими продуктами Нахчывана.

Осман Толга Генджер, член правления Ассоциации туризма Турции: - Турецкая ассоциация стремится внести свой вклад в развитие туристического потенциала Азербайджана, включая Нахчыванскую Автономную Республику. Очень важно увеличить количество уже имеющихся и создать новые прямые авиарейсы между турецкими городами и Нахчываном. НАР своими природными и историко-культурными достопримечательностями, а также местной кухней весьма привлекательна для турецких туристов. Наиболее перспективные сегменты - это гастротуризм, лечебный туризм и культурный туризм. Уверен, что в скором времени мы с вами станем свидетелями значительного взаимного роста турпоездок между Нахчываном и Турцией. Сафура Разинеджат, глава компании Travel Аgency Mesir Arezuha из иранского города Решт: - Иранцы очень любят Азербайджан и гостеприимный азербайджанский народ. Для иранских туристов посещение азербайджанских регионов всегда комфортно и интересно. Нет языковой проблемы и много мест для путешествия и отдыха. Моя компания работает в партнерстве с азербайджанской компанией «Баку Стар», и мы намерены организовывать больше туров из Ирана в Нахчыван.