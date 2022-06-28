В Азербайджане могут исчезнуть брендовые магазины?
За последние годы сотни известных брендов открыли свои магазины в Баку. Десятки магазинов представлены как на центральных улицах азербайджанской столицы, так и в торговых центрах сделать хотя бы одну покупку. Когда в начале 2000-х в Баку начался приток брендовых магазинов, бывшие советские республики могли только мечтать об этом. А одной из основных причин присутствия мировых брендов в Баку является любовь азербайджанцев красиво и со вкусом одеваться. И если до сих пор отдельные лица занимались привлечением брендов в Баку, то теперь эту работу выполняет Ассоциация импортеров розничной продажи одежды, которую возглавляет Фарид Новрузи.
Представляем нашим читателям интервью с Фаридом Новрузи, который рассказал о проблемах сектора продаж розничной одежды, о барьерах, мешающих развитию в этой сфере, назвал причины, по которым брендовых магазинов может и не быть в Азербайджане.
- Как появилась идея создания Ассоциации, каковы причины и цели ее создания?
- Ассоциация импортеров розничной продажи одежды ведет свою активную деятельность с января 2022 года, инициатором ее создания стало Министерство экономики. Сейчас в состав Ассоциации входят 30 импортеров с 227 магазинами от 89 брендов. Известно, что ограничения в связи с пандемией COVID-19 привели к закрытию многих магазинов, что в свою очередь повлекло за собой проблемы сокращения продаж, работников и др. Вследствие негативного влияния карантинных ограничений на бизнес было закрыто около 30 магазинов, под сокращение попали около 300 сотрудников, объем продаж снизился в разы. Исходя из сложившейся ситуации мы, импортеры, обратились в Министерство экономики, где нам посоветовали создать ассоциацию, которая будет разрабатывать предложения и вести переговоры с соответствующими госструктурами для решения проблем нашей сферы торговли. А проблем у нас немало… Создание ассоциации позволяло довести до правительства значимость сектора для развития экономики страны, привлечения иностранных инвесторов и развития рынка труда.
- На первый взгляд в Баку с магазинами брендовой одежды все в порядке, но, видимо, есть подводные камни…
- Испокон веков так сложилось, что азербайджанцы хорошо разбирались и любили красиво одеваться, но ситуация такова, что брендовые магазины могут просто исчезнуть из Азербайджана из-за отсутствия благоприятной среды. Дело в том, что импортеры столкнулись с серьезной проблемой продаж после того, как потребители во время карантинных ограничений стали активно покупать одежду в онлайн-магазинах. Так, согласно официальным источникам, во время карантина азербайджанские потребители потратили на зарубежных онлайн-магазинах почти 165 млн манатов, и в основном покупали у турецких поставщиков, (хотя, по информации турецких источников, эта сумма в два раза больше). Это огромная сумма, при благоприятных условиях эти деньги могли бы остаться в стране. Мы как ассоциация и даже как потребители одежды понимаем, что каждый гражданин имеет право выбора и хочет сэкономить, если есть такая возможность. Но мы также осознаем и хотим решить проблему высоких цен в наших магазинах. Цена товаров в брендовых магазинах не должна превышать 20%-30% по сравнению с ценами, рекомендуемыми самим производителем. К сожалению, сегодня эта разница доходит до 40%, а порой и выше, если это товары из Турции.
- Назовите конкретные проблемы, которые могут привести к исчезновению брендовых магазинов в Азербайджане…
- Импорт розничной одежды - это одна из законопослушных сфер экономики, каждый импортер – член ассоциации является добросовестным налогоплательщиком. Но мы не можем объяснить потребителю, что цена товара высока не потому, что импортеры злоупотребляют доверием потребителей, а потому, что административные расходы вынуждают прибегать к добавленной стоимости. Представьте, что одежда и аксессуары, которые завозятся в страну, сразу же облагаются 15%-ным таможенным сбором, добавьте к ним 3%-5% на оформление, страховку, кучу сертификатов, затем добавьте 18% НДС, то уже при въезде в страну стоимость товара становится выше, чем у страны-производителя. Может возникнуть резонный вопрос: а как же маржа? Вроде она должна учитывать все расходы, но здесь тоже не все так просто, вся проблема в том, что сегодняшняя средняя маржа с учётом сезонных скидок составляет 50% от себестоимости, а повышение означает и вовсе растерять оставшихся лояльных клиентов. Со стороны наш бизнес кажется очень простым, привезли товар, сделали баснословную надбавку и все, но мало кто знает, какой штат сотрудников мы содержим, какую сумму мы перечисляем для обеспечения социальных и пенсионных прав работников, а также для обеспечения их обязательным медицинским страхованием, сколько мы платим за аренду помещений, сколько пошлин и налогов...
Возможно, мы справились бы, если не были бы созданы льготные условия для импортирования товаров с зарубежных онлайн-платформ. В настоящее время наблюдается злоупотребление лимитом в размере 300 долларов, который введен для физических лиц, импортирующих товары для личного пользования. Хочу подчеркнуть, что мы не против лимитов, установленных для личного пользования, но когда данной привилегией активно пользуются дельцы, которые тем самым уклоняются от уплаты налогов, что приводит к недобросовестной конкуренции и создает им условия для продажи аналогичного товара по дешевой цене, то мы вынуждены говорить о сложившейся ситуации и искать выходы из нее, чтобы выжить на рынке.
Мы тоже часть этого народа, и все работники нашей сферы являются частью этого народа, мы рады, что население может в это нелегкое экономическое время позволить себе приобретать товары по более выгодным ценам, но тогда возникает резонный вопрос: а как же быть нам?
Поэтому на данном этапе мы прикладываем все свои усилия не для того, чтобы добиться изменения лимита, а изменения законодательства в нашу пользу, в частности, предлагаем аннулировать таможенный сбор на ввозимую одежду на примерах соседних стран, а также снизить НДС по ряду групп товаров, в основном на детскую продукцию. Если добьемся этого, то потребителю и вовсе не понадобится прибегать к услугам онлайн-магазинов, так как по выгодным ценам можно будет покупать товары как в местных магазинах, так и на местных онлайн-площадках. Иначе нам будет сложно конкурировать в такой ситуации, и так уже многие сокращают количество магазинов, соответственно количество сотрудников и даже не исключают закрытие бизнеса. Помимо вышеупомянутых проблем существует также проблема фейковых товаров, когда дельцы умудряются придавать обычному дешевому товару брендовый вид, приклеивать поддельные логотипы и выдавать за оригиналы. Масштабы данной проблемы ужасающи.
- Говорят, что кризис из-за пандемии открывает новые возможности. Не задумались ли вы расширить продажу онлайн или наладить местное производство, возможно, даже совместно с мировыми брендами?
- К сожалению, пандемия вынудила нас заморозить свои перспективные планы. Вопрос онлайн-продаж не приведет к удешевлению стоимости, так как товары будут продаваться с местных стоков, к которым все равно будут применяться административные и логистические расходы, плюс расходы на деятельность онлайн-магазинов и доставщиков. С вопросом создания внутреннего производства ситуация аналогична, предприниматели будут сталкиваться с административными расходами на импорт сырья, так как мы не производим ткани, нитки, пуговицы и все составляющие компоненты, также у нас нет необходимого оборудования и многого другого для налаживания производства. Именно потому сейчас этот вопрос не актуален.
- Какие решения правительства могли бы создать на азербайджанском рынке благоприятные условия работы для брендовых магазинов?
- В первую очередь, мы хотим довести до правительства значимость сектора импорта розничной продажи в формировании валового продукта, в насыщении рынка труда, обеспечении защиты потребительских прав и безопасности граждан. Наша цель – сделать так, чтобы потребители были довольны продуктом и не думали об экономии, не искали альтернативные источники продаж, чтобы каждый гражданин, покупая одежду, имел право на обеспечение своих потребительских прав, мог возвращать продукт или обменивать, что невозможно сделать при покупке онлайн, чтобы он не думал о качестве одежды, а цены на детскую одежду были доступными, так как родителям с учётом подрастания детей приходится в сезон несколько раз приобретать необходимые вещи. Мы хотим, чтобы правительство начало применять рычаги управления, которые позволят нам, добросовестным предпринимателям и образцовым налогоплательщикам, развивать свой бизнес, а не сворачивать его и уходить на рынки других стран.
Хотелось бы также отметить, что мы являемся активными игроками всех экономических процессов в Азербайджане и соответствуем всем поставленным руководством страны задачам. Мы являемся основными участниками процесса развития объема безналичных платежей, который доведен до 70% от общего объема продаж против 10% в начале процесса. Мы также являемся показателем экономической стабильности для иностранных инвесторов, которые хотят открыть бизнес в Азербайджане, ведь присутствие брендов привлекает иностранных инвесторов и является показателем экономической стабильности страны. Мы являемся крупными работодателями, членов ассоциации насчитывается около 3 000 сотрудников с минимальной зарплатой в 450 манатов, и каждый из них имеет предусмотренное законодательством социальное обеспечение. А количество сотрудников предпринимателей, задействованных в секторе продаж розничной одежды и не входящих в ассоциацию, превышает в разы, что доказывает роль сегмента в формировании рынка труда. Также сотрудники проходят специальные тренинги, которые позволяют повышать профессиональные навыки.
Мы хотим довести до правительства и потребителей, что создание благоприятных условий для нашего бизнеса позволит обеспечить защиту прав потребителей, снизить цены на реализуемый товар за счет ликвидации административных расходов, а также параллельно позволит увеличить бюджетные поступления сектора за счет выплачиваемого налога на прибыль – а это большие суммы. Ежегодно только члены ассоциации выплачивают в государственный бюджет десятки миллионов манатов.
Члены нашей ассоциации хотят быть защищенными, добиться внесения в законодательство отдельных статей и пунктов регулирования сферы продажи розничной одежды, которые позволят защитить как права предпринимателей, так и права потребителей. Поэтому мы предлагаем обеспечить рост объема продаж за счет различных бонусных кампаний и акций, от которых в первую очередь выиграют потребители. Кстати, рассматривается вопрос проведения в Азербайджане шопинг-фестиваля.
Конечно, все члены ассоциации работают над новыми бизнес-планами, над тем, как удержать свой бизнес в сложившейся ситуации, но если не будет государственной поддержки, послаблений в налоговых и таможенных пошлинах, то говорить о развитии сектора не стоит.