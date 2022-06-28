В Азербайджане могут исчезнуть брендовые магазины?

За последние годы сотни известных брендов открыли свои магазины в Баку. Десятки магазинов представлены как на центральных улицах азербайджанской столицы, так и в торговых центрах сделать хотя бы одну покупку. Когда в начале 2000-х в Баку начался приток брендовых магазинов, бывшие советские республики могли только мечтать об этом. А одной из основных причин присутствия мировых брендов в Баку является любовь азербайджанцев красиво и со вкусом одеваться. И если до сих пор отдельные лица занимались привлечением брендов в Баку, то теперь эту работу выполняет Ассоциация импортеров розничной продажи одежды, которую возглавляет Фарид Новрузи.

Представляем нашим читателям интервью с Фаридом Новрузи, который рассказал о проблемах сектора продаж розничной одежды, о барьерах, мешающих развитию в этой сфере, назвал причины, по которым брендовых магазинов может и не быть в Азербайджане.

- Как появилась идея создания Ассоциации, каковы причины и цели ее создания?

- Ассоциация импортеров розничной продажи одежды ведет свою активную деятельность с января 2022 года, инициатором ее создания стало Министерство экономики. Сейчас в состав Ассоциации входят 30 импортеров с 227 магазинами от 89 брендов. Известно, что ограничения в связи с пандемией COVID-19 привели к закрытию многих магазинов, что в свою очередь повлекло за собой проблемы сокращения продаж, работников и др. Вследствие негативного влияния карантинных ограничений на бизнес было закрыто около 30 магазинов, под сокращение попали около 300 сотрудников, объем продаж снизился в разы. Исходя из сложившейся ситуации мы, импортеры, обратились в Министерство экономики, где нам посоветовали создать ассоциацию, которая будет разрабатывать предложения и вести переговоры с соответствующими госструктурами для решения проблем нашей сферы торговли. А проблем у нас немало… Создание ассоциации позволяло довести до правительства значимость сектора для развития экономики страны, привлечения иностранных инвесторов и развития рынка труда.

- На первый взгляд в Баку с магазинами брендовой одежды все в порядке, но, видимо, есть подводные камни…

- Испокон веков так сложилось, что азербайджанцы хорошо разбирались и любили красиво одеваться, но ситуация такова, что брендовые магазины могут просто исчезнуть из Азербайджана из-за отсутствия благоприятной среды. Дело в том, что импортеры столкнулись с серьезной проблемой продаж после того, как потребители во время карантинных ограничений стали активно покупать одежду в онлайн-магазинах. Так, согласно официальным источникам, во время карантина азербайджанские потребители потратили на зарубежных онлайн-магазинах почти 165 млн манатов, и в основном покупали у турецких поставщиков, (хотя, по информации турецких источников, эта сумма в два раза больше). Это огромная сумма, при благоприятных условиях эти деньги могли бы остаться в стране. Мы как ассоциация и даже как потребители одежды понимаем, что каждый гражданин имеет право выбора и хочет сэкономить, если есть такая возможность. Но мы также осознаем и хотим решить проблему высоких цен в наших магазинах. Цена товаров в брендовых магазинах не должна превышать 20%-30% по сравнению с ценами, рекомендуемыми самим производителем. К сожалению, сегодня эта разница доходит до 40%, а порой и выше, если это товары из Турции.

- Назовите конкретные проблемы, которые могут привести к исчезновению брендовых магазинов в Азербайджане…

- Импорт розничной одежды - это одна из законопослушных сфер экономики, каждый импортер – член ассоциации является добросовестным налогоплательщиком. Но мы не можем объяснить потребителю, что цена товара высока не потому, что импортеры злоупотребляют доверием потребителей, а потому, что административные расходы вынуждают прибегать к добавленной стоимости. Представьте, что одежда и аксессуары, которые завозятся в страну, сразу же облагаются 15%-ным таможенным сбором, добавьте к ним 3%-5% на оформление, страховку, кучу сертификатов, затем добавьте 18% НДС, то уже при въезде в страну стоимость товара становится выше, чем у страны-производителя. Может возникнуть резонный вопрос: а как же маржа? Вроде она должна учитывать все расходы, но здесь тоже не все так просто, вся проблема в том, что сегодняшняя средняя маржа с учётом сезонных скидок составляет 50% от себестоимости, а повышение означает и вовсе растерять оставшихся лояльных клиентов. Со стороны наш бизнес кажется очень простым, привезли товар, сделали баснословную надбавку и все, но мало кто знает, какой штат сотрудников мы содержим, какую сумму мы перечисляем для обеспечения социальных и пенсионных прав работников, а также для обеспечения их обязательным медицинским страхованием, сколько мы платим за аренду помещений, сколько пошлин и налогов...

Возможно, мы справились бы, если не были бы созданы льготные условия для импортирования товаров с зарубежных онлайн-платформ. В настоящее время наблюдается злоупотребление лимитом в размере 300 долларов, который введен для физических лиц, импортирующих товары для личного пользования. Хочу подчеркнуть, что мы не против лимитов, установленных для личного пользования, но когда данной привилегией активно пользуются дельцы, которые тем самым уклоняются от уплаты налогов, что приводит к недобросовестной конкуренции и создает им условия для продажи аналогичного товара по дешевой цене, то мы вынуждены говорить о сложившейся ситуации и искать выходы из нее, чтобы выжить на рынке.