Лукашенко о «ядерных» тренировках западной авиации: «Мы еще зеркально не отвечали»

Беларусь и Россия еще не отвечали зеркально на тренировки западной авиации по применению ядерного оружия, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Никакой инсценировки там не было. И про ядерное оружие и прочее. Мы еще полшага сделали. Они же летают, тренируются. Зачем тренируются, зачем ядерные болванки возят? Для того, чтобы ядерную бомбу завтра в самолет положить и сбросить туда, куда надо. Поэтому мы еще зеркально не отвечали. Склады боеприпасов ядерных в России, у нас их нет. И, как Путин правильно сказал, в шести точках, шести странах находятся их ядерные боеголовки», - цитирует его БелТА.

Лукашенко напомнил события 1941 года, когда началась Великая Отечественная война: «Мы должны порох держать сухим по всем направлениям. И не надо там кричать, что «тут Путин захватил Беларусь», «что хочет, то и делает»… У нас согласованная разумная политика двух суверенных государств, за которую прежде всего отвечают Макей и Лавров».