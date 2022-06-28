Путин назвал действия Киева преступлением против человечности

Президент РФ Владимир Путин назвал «геноцидом» политику киевских властей в отношении жителей Донбасса и заявил о необходимости адекватного и гибкого правового регулирования, чтобы не допускать подобные преступления против человечности.

Интерфакс сообщает, что в обращении к участникам Международного юридического форума в Санкт-Петербурге Путин призвал к открытому диалогу для выработки «адекватного и гибкого правового регулирования» по жизненно важным темам, назвав среди них климатическую повестку, борьбу с голодом, обеспечение стабильности продовольственных и энергетических рынков, обеспечение стратегической стабильности, сохранения режимов нераспространения, улучшения ситуации в сфере контроля над вооружениями.

«Все эти сферы требуют адекватного и гибкого правового регулирования, кропотливой совместной работы. И тогда не будут возникать кризисы подобные тому, что происходит сегодня в Донбассе с целью защиты его жителей от геноцида, - а действиям киевского режима нет другого определения, кроме как преступление против человечности», - заявил президент РФ.

Путин выразил уверенность, что «только неуклонно следуя международному праву, работая на коллективных началах, можно решать самые сложные проблемы, стоящие перед миром, обеспечить стабильное, устойчивое, поступательное развитие всех государств».