Сафар Мехтиев о ситуации на таможне

В Государственном таможенном комитете состоялось оперативное совещание по итогам шести месяцев текущего года. В совещании приняли участие председатель ГТК генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев, заместитель председателя госкомитета, руководители соответствующих структур, сообщили в пресс-службе ГТК.

Сафар Мехтиев проинформировал о работе, проделанной за указанный период. Он отметил, что в целях стабильного и устойчивого развития экономики Азербайджана, расположенного на транспортных коридорах Восток-Запад, Север-Юг, и дальнейшего увеличения транзита и экспорта реализуются масштабные проекты.

Председатель госкомитета подчеркнул, что перед таможенными органами стоят важные задачи по успешной реализации поставленных задач на фоне новых реалий и вызовов, сформировавшихся в регионе. Простое и своевременное осуществление таможенных операций и процессов пересечения границ, дальнейшее упрощение импортно-экспортных операций, экономия времени и средств, одним словом, эффективная организация таможенной работы играет важную роль в повышении привлекательности транспортных коридоров, проходящих через Азербайджан, улучшает экспортный и транзитный потенциал страны.