В России призвали Запад «покаяться»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил надежду, что у Запада «хватит храбрости» признать свои просчеты и «покаяться в собственной глупости».

Медведев рассчитывает, что «наши бывшие западные партнеры» смогут отказаться от порочной практики незаконного экстерриториального применения законодательства и дискриминационного отношения ко всему, что имеет российские корни. «Просто покаяться в собственной глупости», - заявил Медведев на Петербургском международном юридическом форуме.

«Если это не будет, мы проживем и без них», - сказал замглавы Совбеза РФ, добавив, что мир сегодня совсем не сводится к границам западных стран: большая его часть живет по своим, самостоятельным, правилам.