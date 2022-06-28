Украинская армия освободила село в Херсонской области

Военнослужащие 60-й отдельной пехотной бригады Вооруженных сил Украины провели успешное наступление в районе села Потемкино Херсонской области, сообщает пресс-служба ВСУ.

«Местное население села Потемкино вздохнуло с облегчением, а украинские военные довольны результатом. С уверенностью в глазах и со сдержанными улыбками на губах наши ребята обещают держать темп», - отмечается в сообщении в Facebook.

Как указывают в ВСУ, в ходе наступления украинские военнослужащие отбили несколько контратак врага, уничтожили БМП и танки противника.